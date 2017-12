Mertens ci crede: “Ho rinunciato ai soldi cinesi per vincere, la città lo merita”

“Siamo lì, a un punto. Possibile che due pareggi e una sconfitta rimettano in discussione tutto? Siamo in corsa e fino alla fine proveremo a vincere”. Dries Mertens ci crede. In un'intervista al Corriere della Sera l'attaccante del Napoli mostra fiducia.

Sarri, il comandante

Non c'è mai stato il patto-Scudetto, all'inizio di questa stagione, ma il belga racconta che un patto c'è. “Quello vero, l'ho fatto con la città che aspetta di vincere qualcosa da trent'anni. Sono rimasto a Napoli per questo. Questa è una squadra forte, in cui credo fermamente. Allenata da un comandante, uno che ha cambiato la vita a tutti, ci ha trasformati in un gruppo solido e motivato, ha reso forti giocatori normali”. “Sarri – prosegue Dries – ci ha trasferito il suo modo di intendere il calcio, una filosofia che ci contraddistingue dagli altri e che ci fa esprimere il nostro gioco nel migliore dei modi: se teniamo la palla, comandiamo sempre noi. Siamo una squadra che si diverte giocando, questo è un valore aggiunto”.

Un momento difficile

Intanto il belga non segna da cinque partite, cosa insolita da quando è stato spostato al centro dell'attacco azzurro. “Non sono il centravanti che vive solo per il gol – racconta – Non sto lì ad aspettare che arrivi la palla giusta. Lavoro con e per la squadra. Un assist, se vinciamo, ha lo stesso valore di un gol. Preferisco i tre punti".

“Questo è un momento difficile – ammette comunque il calciatore – e stiamo provando a superarlo. Ma sono fasi che possono capitare. È successo e non mi sembra che abbiamo perso troppo terreno. Davanti a noi c'è solo l'Inter, siamo a metà del cammino. Non so se ci riusciremo, ma il nostro obiettivo resta lo Scudetto". Qual è il problema? Non la stanchezza. “Non credo, siamo giovani e con tanta voglia di stare sul pezzo. Mi lamentavo quando non potevo giocarle tutte, non adesso che sono sempre in campo. Piuttosto siamo diventati vittime del nostro gioco. Le squadre ormai ci conoscono e studiano il modo per bloccarci. Qualcosa dovremmo cambiare per continuare a sorprendere e diventare più imprevedibili".