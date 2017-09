Giampaolo: "Sarri un maestro di calcio. Il Var è l'invenzione del secolo"

"Sarri è un maestro di calcio. All’Empoli faceva 40 punti, al Napoli 90. Pensate sia diventato bravo adesso? No, lo era già prima, ma non aveva quel materiale a disposizione". Così l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo, nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato del suo collega napoletano.

Il tecnico blucerchiato vede gli azzurri in prima fila per lo scudetto: "Il Napoli è la squadra che s’è rafforzata di più perché non ha cambiato nulla e perché Sarri ha un anno di più di lavoro. La Juve il settimo scudetto dovrà sudarselo come non mai. Un filo dietro Milan, Roma e Inter sullo stesso piano".

Quanto alla novità dell'introduzione del Var, Giampaolo sembra entusiasta: "Mi piace da morire, è l’invenzione del secolo, un antidoto alla cosiddetta sudditanza psicologica e, si spera, alle polemiche. Vedo arbitri più tranquilli, meno soli, e anche la gente osserva, da casa o allo stadio, con maggior serenità. Chiaramente va calibrata, va misurata sulla lunga distanza per avere una letteratura, una casistica più ampia e completa, ma credo che anche tecnicamente possa migliorare il calcio. Con la Var si può giudicare diversamente in area, quindi aumenteranno i rigori assegnati: tutto ciò porterà le squadre, grandi e piccole, a interpretare la gara in maniera diversa, a difendere più lontano dall’area, a giocare di più. Migliorerà lo spettacolo e quindi il gioco".