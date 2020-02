Demme suona la carica: "Possiamo ancora qualificarci per l'Europa"

Prima intervista italiana per Diego Demme, il nuovo acquisto del Napoli già decisivo nella trasferta di Genova contro la Sampdoria. Ai microfoni di Sky l'italo-tedesco si è raccontato: "E' stato bello segnare, ho scelto un bel momento per aiutare la squadra", ha detto Demme. "Mio padre era un grande tifoso di Diego Maradona ed è per questo che ha scelto questo nome per me. Ma io mi spiro a Gattuso e Pirlo, erano i miei idoli da bimbo".

"Tutta la squadra si allena duramente adesso", ha detto Demme a proposito del buon momento degli azzurri, che finalmente sembrano essersi ritrovati. "Ora abbiamo più qualità in mezzo al campo, ma io sono solo una piccola parte di questo gruppo". Importante, comunque, restare con i piedi per terra: "Dobbiamo arrivare ai 40 punti il prima possibile, soltanto dopo penseremo all'Europa. Possiamo ancora qualificarci per le competizioni europee".