De Laurentiis: "Napoli città autolesionista, incapace di vedere la verità"

"Mi chiede se mi sento romano o napoletano? Napoletano. Il più bel ricordo d’infanzia è il ragù con cui la nonna condiva le candele o gli ziti fumanti. Mio nonno, irpino di Torella dei Lombardi, sposò nonna Giuseppina, che era di Torre Annunziata, e aprì un pastificio: 'Pasta extra di lusso Aurelio De Laurentiis' era il marchio. Mio padre Luigi aveva tre lauree, parlava il russo ed il bulgaro, e all’ambasciata italiana a Sofia conobbe mamma, romana. Era diventato, negli anni 30 in Bulgaria, un editore di successo e tutti i guadagni li investiva in carta, per stampare sempre di più". Così il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in una lunga intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera.

Questo sarà l’anno del Napoli?

"Ogni anno può esserlo...".

Con Higuain vi siete perdonati?

"Non ho nulla da farmi perdonare. Higuain fu una mia intuizione. Al Real stava spesso in panchina. Lo pagai 38 milioni. Napoli gli ha dato moltissimo. È una città che ha un grande bisogno di amare. Autolesionista, incapace di vedere la verità. Sottomessa da secoli, sempre alla ricerca di un riscatto legato a qualcosa di impossibile, che diventa possibile con il calcio", conclude il patron azzurro.