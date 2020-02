Inter-Napoli, Koulibaly verso il forfait: le possibili scelte di Gattuso

Kalidou Koulibaly non dovrebbe scendere in campo questa sera in Inter-Napoli. Il difensore azzurro, secondo quanto riferisce Carlo Alvino, dovrebbe restare ai box a causa di problemi fisici.

"Assenza importante in casa Napoli. Koulibaly fermo ai box. Piccoli problemi fisici per il difensore azzurro che stasera non sarà della partita", scrive il direttore di Tv Luna su Twitter.

La coppia centrale scelta da Gattuso dovrebbe essere dunque formata da Manolas e Maksimovic, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce (squalificato Hysaj). A centrocampo con Demme e Zielinski potrebbe esserci Elmas. In avanti ballottaggio Mertens-Milik, con il belga favorito. Sugli esterni ci saranno Callejon e Insigne.