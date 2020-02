Gattuso “incarta” la partita a Conte e il Napoli vince in trasferta

Il Napoli vince la semifinale d'andata di Coppa Italia in casa dell'Inter. Gli azzurri si impongono per 1 a 0 in una partita controllata nel primo tempo e vinta grazie al sacrificio del secondo tempo. Gli azzurri sono stati padroni del campo nel primo tempo grazie a un possesso palla che ha generato alcune occasioni da gol. La più importante è stata quella che ha visto protagonista Dries Mertens con un tiro alto sopra la traversa.

Nel secondo tempo l'Inter è partita meglio chiudendo gli azzurri nella propria metà campo ma non riuscendo mai a creare azioni estremamente pericolose. Fino al gol partita di Fabian Ruiz che ha costretto i nerazzurri a scoprirsi. Gli uomini di Conte si sono lanciati all'attacco avendo un'occasione importante con un batti e ribatti in area. Nulla o poco più con la partita che si è chiusa con gli azzurri in vantaggio nel doppio confronto che si concluderà al San Paolo il prossimo 5 marzo.