Inter-Napoli di Coppa Italia: vietata la trasferta ai tifosi azzurri

Troppo pericolosa la trasferta dei tifosi del Napoli a Milano per la semifinale di Coppa Italia, Inter-Napoli del prossimo 12 febbraio. L'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale ha bloccato la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio San Siro. I tifosi del Napoli non potranno assistere alla partita, visto il precedente dello scorso anno quando il 26 dicembre 2018 perse la vita, nel corso di alcuni scontri nei pressi dello stadio, il tifoso del Varese, Davide Belardinelli.

Secondo l'Osservatorio la partita è “connotata da alti profili di rischio, rinviate alle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ai fini dell’individuazione di misure di rigore. Contestualmente, si dà mandato alla Lega competente di interessare la società organizzatrice di non avviare la vendita dei tagliandi per tutti i settori”.