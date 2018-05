FIGC, il procuratore Pecoraro: "Tagliavento-Allegri, nessun procedimento. Accettate il risultato"

La Federazione Italiana Giuoco Calcio non aprirà alcuna inchiesta in merito all'incontro tra l'arbitro Paolo Tagliavento e l'allenatore Massimiliano Allegri, avvenuto in mixed zone dopo la controversa gara tra Inter e Juventus, terminata 2-3. Il procuratore capo Giuseppe Pecoraro lo ha confermato ai microfoni della Rai: "Abbiamo acquisito il filmato, dopo che se ne è parlato tanto, forse anche inutilmente", ha detto Pecoraro. "L'ho visto e non c'è procedimento da aprire. Bisogna accettare i risultati del campo, nel bene e nel male".