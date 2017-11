"Papà, papà, vorrei una nazionale che possa coniugare il bel gioco ad un modulo che non costringa Insigne a giocare da difensore centrale". Comincia così la parodia di Cat Crew AT sulle note della canzone "Sconosciuti da una Vita", dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali per mano della Svezia.

Ecco il video tratto dal canale Youtube "Cat Crew AT".