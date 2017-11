Insigne: "Ho accettato le scelte di Ventura. Ora testa al sogno scudetto"

"Fa male non andare ai Mondiali, sono sempre una bella competizione. Chiediamo scusa all'Italia, abbiamo dato l'anima fino alla fine. Le scelte di Ventura? Le ho accettate, va bene così. Non c'è nessun rimpianto, in una partita da vincere a tutti i costi il mister ha scelto gli uomini che per lui erano quelli giusti e in nazionale le scelte si accettano". Così Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'eliminazione della Nazionale dai prossimi Mondiali.

Dopo la cocente delusione post Svezia, l'attaccante napoletano guarda comunque al futuro: "Se toccherà a me dare qualcosa in più alla nuova Italia, io ci sono. Se avrò questo compito, spero di essere all'altezza e portare l'Italia più in alto possibile".

Ora, però, la testa di Insigne è tutta proiettata al sogno scudetto da inseguire con il Napoli: "E' un mio obiettivo. Io e i miei compagni ce la metteremo tutta fino alla fine della stagione per essere primi a maggio e vincerlo".