Lorenzo Insigne vale più di 100 milioni, lo conferma uno studio Cies

L'Osservatorio sul mondo del calcio Cies ha stilato la classifica dei calciatori in base alla loro valutazione economica. Al primo posto c'è Neymar del Paris Saint Germain, valutato 213 milioni di euro. Al 19esimo posto Gonzalo Higuain, ex centravanti del Napoli, il cui cartellino costerebbe 113 milioni. Il primo calciatore italiano in lista è Lorenzo Insigne, 24esimo in graduatoria. L'attaccante azzurro costerebbe 102 milioni secondo il Cies. Una valutazione enorme eppure plausibile viste le cifre che circolano in questi mesi nel mondo del calcio.



Il calciatore del Napoli si trova tra Roberto Firmino del Liverpool e Samuel Umtiti, difensore del Barcelona. Nella classifica dei primi cento calciatori compaiono anche altri tesserati azzurri: al 37esimo posto Dries Mertens (89,8 milioni), al 60esimo posto Elseid Hysaj (70,5 milioni), all'80esimo posto Kalidou Koulibaly (62 milioni) e al 90esimo posto Piotr Zielinski (54,7 milioni).