Giuntoli: "Insigne in tribuna? Scelta tecnica di Ancelotti"

"Insigne in tribuna? Non capisco tutto questo scalpore. E' stata una scelta tecnica di Ancelotti. Abbiamo una rosa ampia e dovendo portare solo 7 giocatori in panchina in Champions, il mister ha optato per questa scelta". Così il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'esclusione del capitano azzurro dai 18 per il match contro il Genk.

"Come ha reagito Lorenzo? E' tranquillo", ha concluso Giuntoli.