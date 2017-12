Napoli-Fiorentina, mistero Insigne: rischia di saltare anche il Torino

C'è mistero intorno all'infortunio di Lorenzo Insigne: il calciatore, stando a quanto si apprende, avrebbe un'infiammazione all'inguine che rischierebbe di trasformarsi in pubalgia. Per ora lo staff medico avrebbe deciso di monitorarlo giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, per poi valutare l'eventuale recupero. Il suo utilizzo in campo sarebbe in dubbio anche per sabato prossimo, dunque. Il Napoli affronterà in trasferta il Torino di Mihajlovic e potrebbe fare a meno del suo calciatore più talentuoso. Una riunione tra staff tecnico e medico, tra giovedì e venerdì mattina, scioglierà ogni dubbio.