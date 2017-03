Insigne come Baggio: "Il suo gol al Crotone ricorda i gol di Roby"

Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, attualmente in prestito al Latina, ma ancora di proprietà del Napoli, è stato intervistato Radio Crc.

"E' stata una domenica perfetta, con la vittoria del Napoli e la doppietta di Lorenzo. Ormai non è più una sorpresa il suo rendimento".

PARAGONE CON BAGGIO - "Effettivamente il suo gol di ieri ricorda molto quelli che faceva Roby. La crescita di Lorenzo è anche merito di Sarri che lo ha saputo far maturare. Giocare insieme a mio fratello al Napoli per me sarebbe il coronamento di un sogno. Ci ha messo un po' di tempo, ma finalmente Lorenzo è diventato un leader del Napoli. Stamattina l’ho chiamato per fargli doppi auguri, per la doppietta di ieri e per il figlio che oggi compie 2 anni".