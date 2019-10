Insigne torna a sorridere: lo scherzo in diretta mentre parla Gaetano

"Siamo stati un po' sfortunati con le conclusioni ultimamente, ci sono momenti belli e altri meno belli, sfortunati". E' questa la lettura del pareggio con il Genk firmata da Gianluca Gaetano, stella della Primavera e in rampa di lancio in prima squadra. Il giovane centrocampista è stato intervistato da Radio Kiss Kiss. Durante l'intervista, però, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne si è reso protagonista di un siparietto: è intervenuto in diretta dicendo "Pure l'intervista a Gaetano facciamo, si è schiattato il pallone". Lo scherzo ha scatenato anche l'ilarità dello stesso Gaetano.

"Con Lorenzo ho uno splendido rapporto, lui è un punto di riferimento da seguire. Con lui e Callejon ho legato di più", ha concluso Gianluca Gaetano.