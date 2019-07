Insigne ai tifosi: "Sarri ci ha traditi. Battiamolo"

"L'ho già detto e lo dirò sempre, Maurizio Sarri andando alla Juve ci ha traditi". Lorenzo Insigne, dal ritiro di Dimaro, risponde alla domanda di un tifoso. Ribadisce il concetto sull'ex allenatore partenopeo, un pensiero già espresso in Nazionale, all'indomani dell'annuncio della Vecchia signora. Eppure, le parole del capitano azzurro erano state messe in dubbio dopo che era stato proprio l'ex Comandante ad affermare che "...alcuni giocatori che pubblicamente hanno dichiarato una cosa, poi mi hanno scritto messaggio opposti". Lorenzo, così, ha voluto fugare ogni dubbio, aggiungendo che da ora in poi "...non ne voglio parlare. Adesso siamo qui e dobbiamo fare di tutto per batterlo". Pochi minuti dopo, simpatico siparietto con Carlo Ancelotti che, mischiandosi nel pubblico gli fa una domanda: "Come mai giochi meglio in Nazionale con un altro modulo?". Pronte la replica di Insigne: "Colpa dell'allenatore" e giù tutti a ridere, compreso il neoacquisto Manolas.