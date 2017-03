Insigne: "Voglio restare a Napoli ma i matrimoni si fanno in due"

"I matrimoni si fanno in due, non da una sola parte. Io ho solo dato la mia disponibilità al Napoli. Poi il Presidente lo sapete com'è: io aspetto e poi vedremo". Così Lorenzo Insigne ha parlato, ai microfoni della Domenica Sportiva Rai, del suo futuro e del possibile rinnovo contrattuale con il Napoli.

"Io penso che il Napoli sia una grande squadra. Ce la siamo giocati anche un po' alla pari con il Real Madrid. Per vincere tanti trofei, però, non ci vogliono solo grandi giocatori, ma anche una grande società. E spero che il Napoli continui a crescere anche come società. Io per ora sto bene qua e sto dando il massimo con questa maglia. Finchè il presidente mi darà l'opportunità di fare grandi cose con questa maglia, io risponderò sempre presente. Poi nessuno conosce già il futuro...", ha concluso l'attaccante azzurro.