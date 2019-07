CALCIOMERCATO NAPOLI - La pista Psg per Insigne non è tramontata

Non è ancora tramontata la pista Paris Saint Germain per Lorenzo Insigne. Il club transalpino continua a seguire con attenzione l'evoluzione del futuro del capitano del Napoli.

Nelle ultime ore il dirigente parigino Leonardo, in un'intervista rilasciata a Le Parisien, ha aperto alla cessione di Neymar: "Ma solo in presenza di un'offerta che vada bene per tutti", ha chiarito l'ex Milan.

In caso di addio al brasiliano, tra i candidati per la sostituzione c'è anche l'attaccante azzurro, con il Napoli che sullo sfondo continua a tenere una porta aperta per Lozano e Icardi.