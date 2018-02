Insigne su The Player's Tribune: "Adoravo Ronaldo, poi ho capito D10S"

Gli inizi, le difficoltà, la consacrazione. Lorenzo Insigne affida oggi a The Player's Tribune, sito di microblogging per sportivi professionisti, il racconto della storia della sua carriera. Anche Marek Hamsik aveva in passato scritto su quelle pagine un articolo memorabile.

"Mi dicevano che ero troppo basso", racconta Lorenzo a proposito dei continui rifiuti che riceveva all'inizio. Particolarmente toccante l'episodio di un paio di scarpette, che giovanissimo chiese al padre di comprargli dopo essere stato ammesso in una scuola calcio: "La mia famiglia - scrive Insigne - ha origini molto umili. Frattamaggiore, il piccolo comune nel quale sono cresciuto, era un posto con tanti problemi: in quegli anni non c'era niente, non c'era lavoro e la mia famiglia non aveva tanti soldi per tirare avanti, quindi era praticamente impossibile poter comprare delle scarpe costose. Inoltre io volevo un paio di scarpe in particolare: le R9. Erano le scarpe del Fenomeno, Ronaldo. Di colore argento, blu e giallo. Una vera icona: Ronaldo aveva appena giocato il Mondiale del '98 in Francia con quelle scarpe e io non parlavo d'altro. Dicevo ogni giorno: 'Papa', per favore, ti prego, prendimi le scarpe di Ronaldo'".

Il padre però aveva un altro mito, quello di Maradona, e voleva comprargli delle semplici scarpette nere. "Ma io non lo avevo visto giocare - scrive Insigne - ero troppo piccolo e gli rispondevo: 'No papà, non hai capito. Ronaldo è il migliore'. Mi dispiace papà! Mi dispiace Diego!", si scusa. E in effetti l'inizio del post è abbastanza chiaro: "Prima di cominciare questa storia devo chiedere perdono a Dio. Per Dio, intendo "D10S", Diego Armando Maradona. E voglio chiedere perdono anche a mio padre".