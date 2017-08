Follie del Barcellona per Insigne, pronta offerta superiore ai 100 milioni di euro

Dopo l'addio a Neymar il Barcellona deve colmare il vuoto lasciato dal brasiliano e per farlo ha a disposizione un budget altissimo.

Incassati i no di Liverpool e Borussia Dortmund per Coutinho e Dembelè, i catalani sembrano pronti a sferrare un'offerta apparentemente irrinunciabile per Insigne. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà a Sportitalia il Barcellona sarebbe pronto ad offrire al Napoli almeno 100 milioni per strappare Insigne al Napoli.

LA RISPOSTA DEGLI AZZURRI

Il Napoli e il giocatore sono però pronti a rifiutare tale offerta, visto che il calciatore non vuole lasciare il club azzurro. Il Barcellona si arrenderà o effettuerà un rilancio?