DIMARO - Insigne, Mertens e Manolas rispondono ai tifosi: le dichiarazioni degli azzurri

Bella serata a Dimaro nel ritiro del Napoli. Il capitano Lorenzo Insigne, Dries Mertens ed il neo-acquisto Kostas Manolas hanno incontrato i tifosi in piazza, rispondendo a domande e curiosità.

Nel corso dell'incontro, simpatico siparietto tra Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne, con il tecnico azzurro che tra il pubblico ha voluto porre una domanda al suo calciatore: "Lorenzo ma come mai in Nazionale con un modulo diverso ti trovi meglio?".

Queste le dichiarazioni più interessanti dei tre azzurri:

INSIGNE

"Tutti i campioni che verranno a Napoli sono i benvenuti per far crescere la nostra qualità. Siamo un gruppo unito e questo è importante. Lotteremo con tutte le nostre forze per arrivare lontano. Ho sempre cercato di dare una mano ai miei compagni. Le parole di responsabilizzazione del mister e del Presidente le ho accolte bene perché saranno un sostegno per dare ancora di più da capitano. Essere napoletano e giocare al Napoli non è semplice, ma per me è una grande gioia e vorrei sempre dare il massimo per la mia squadra. Vorrei restare a vita in azzurro. Mi sono messo sempre a disposizione dei miei compagni e del mister e continuerò così. Il mio sogno è quello dei tifosi: vincere lo scudetto. Ancelotti è un signore, sia con noi calciatori che con lo staff. Ha un carattere stupendo. La verità è che abbiamo trascorso un anno insieme e un difetto non gliel'ho ancora trovato. Di Sarri, visto che è andato alla Juve, non parlo".

MANOLAS

"Ringrazio i tifosi per come mi hanno accolto qui, sento tanto affetto intorno e dico a tutti che sono pronto a dare il massimo e ripagare la fiducia. Non ho mai avuto dubbi a scegliere Napoli sin da quando la società mi ha cercato. Non ci ho pensato neppure un secondo. Sono sicuro che è la scelta migliore che potessi fare. Ancelotti non ha bisogno di parole. Tutta la sua carriera parla per lui. Mi ha accolto benissimo, mi ha voluto al Napoli e io gli prometto che farò di tutto per raggiungere grandi obiettivi. La coppia con Kalidou? Ho sempre detto anche ai miei amici che Koulibaly è un grandissimo difensore, sia in fase difensiva che in possesso palla. Sono certo che insieme potremmo fare molto bene. Non sarà facile sostituire Albiol, perché è stato un campione che ha dato tanto anche umanamente. Ma sono pronto e lo dimostrerò in campo. Vedendo il Napoli dall’esterno ho sempre ammirato il gioco e come si esprimeva in campo".

MERTENS

"Giocare per il Napoli è un sogno e riuscire a superare Maradona e Marek sarebbe ancora più bello. Voglio restare qui ancora a lungo anche per questo traguardo. Questo è il settimo anno che sono al Napoli e mi sento a casa anche grazie all’amore della gente. Mi ricordo il primo giorno che venni in città quando giocavo con l'Utrecht e affrontammo il Napoli. Feci una passeggiata prima del match, vidi Castel dell'Ovo, il Lungomare e mi innamorai subito. Oggi vorrei restarci per sempre. Vogliamo vincere lo scudetto, ma noi stiamo facendo di tutto e anche il secondo posto è un traguardo importante per tutto quello che abbiamo fatto. Per vincere servono altri acquisti di qualità per alzare il livello. Per vincere farei di tutto".

