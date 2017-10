Insigne: "Ho pensato di lasciare il calcio, poi arrivò il provino con il Napoli"

"Tutti dicevano che ero bravino, ma troppo basso. E io, ad un certo punto, volevo smettere perché pensavo fosse inutile continuare. Poi arrivò il Napoli e quel provino che andò bene. Qualsiasi giocatore che indossa la maglia della squadra della propria città può avere qualche problemino. E le aspettative dei tifosi nei miei confronti, essendo napoletano, possono starci. Ricordo che ero piccolo quando il nostro pubblico riempiva lo stadio per una partita di Serie C. Questo non capita mai". Così Lorenzo Insigne ha parlato in una lunga intervista rilasciata al sito ufficiale della Uefa.

L'attaccante del Napoli ha parlato anche dell'imminente sfida al Manchester City: "Non dobbiamo andare in campo con paura, anche se sappiamo che hanno grandi campioni. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi. Se giochiamo da squadra come facciamo ultimamente possiamo mettere in difficoltà chiunque, abbiamo le qualità giuste".