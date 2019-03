Insigne dopo Sassuolo-Napoli: "La gente non mi capisce, io sono fatto così"

"La gente forse non ha capito l'amore che ho per questa maglia. Io do sempre il massimo e le critiche le ho sempre ricevute a Napoli. Poi se mi accettano così come sono, bene, altrimenti non posso farci nulla. A volte mi criticano ma è giusto, il tifoso può criticare. Ho un carattere particolare, a volte ho esagerato forse anche io". Così Lorenzo Insigne risponde, dopo Sassuolo-Napoli, a chi gli chiedeva se il gol fosse anche una risposta alle critiche dopo il rigore sbagliato contro la Juventus. Parole forti e che faranno discutere.