Insigne: "Il nostro segreto per vincere qualcosa è essere rimasti tutti qui"

"Ora dobbiamo mantenere questo ritmo, non è facile perchè siamo solo all'inizio ma dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare a lavorare duramente". Così Lorenzo Insigne, ai microfoni di Raisport, ha parlato del momento del Napoli dal ritiro della Nazionale.

Fra i segreti della squadra partenopea c'è anche il fatto di essere lo stesso gruppo ormai da quasi tre anni. "Può essere un vantaggio. Il nostro segreto è essere rimasti uniti, con la consapevolezza di fare una grande annata per vincere qualcosa. Ci stiamo provando e ci proveremo fino alla fine", ha aggiunto l'attaccante azzurro.

"I complimenti di Guardiola? Fanno piacere, soprattutto se arrivano da grandi allenatori. Però ora dicono sempre che giochiamo bene ma non vinciamo nulla, ora dobbiamo provare a vincere perchè il gioco che esprimiamo e le vittorie sono un grande segnale. Sarri? Lui vive di calcio, noi lo seguiamo volentieri anche se gli allenamenti sono pesanti ma ci divertiamo. Lui ci trasmette la sua passione e noi cerchiamo di esprimere in campo le sue idee. Lui studia tutto, ci insegna tanto e proviamo a mettere in pratica quello che dice. Fa affidamento su tutti e anche chi gioca di meno dà il suo contributo. Io ci sono passato negli anni scorsi e anche ora ci stanno dando una mano. Poi tutti noi accettiamo le sue scelte", ha concluso Insigne.