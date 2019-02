Napoli, Insigne suona la carica: "Vogliamo la finale di Europa League"

"Crediamo di poter fare strada in Europa League, l'obiettivo è la finale. Abbiamo giocato con la giusta determinazione. Ancelotti ci ha chiesto di avere massima concentrazione e di spingere sin da subito. Ci siamo riusciti e siamo fiduciosi di poter continuare il cammino in Europa". Così Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il capitano azzurro crede nell'impresa europea: "Questo è un gruppo solido che crede alle proprie potenzialità. Lavoriamo tanto e so quanti sacrifici abbiamo fatto in questi anni per poter crescere. Ora abbiamo la possibilità di puntare a un grande trofeo e ce la metteremo tutta per arrivare in fondo".

Insigne ha parlato anche del momento della squadra in campionato: "Mi dispiace non poter essere in campo con i miei compagni domenica, ma sono certo che faremo una grande gara. Parma è un campo difficile e dovremo esprimerci al massimo. Alla Juventus penseremo dopo. Stiamo creando tanto ma concretizziamo poco. La responsabilità è anche nostra e stiamo curando i minimi dettagli per poter crescere anche in fase realizzativa. Cercheremo di tornare brillanti sotto porta, ma devo dire che in molte occasioni si tratta anche di avere un pizzico di fortuna in più".

Conclusione sulla fascia di capitano: "E' un orgoglio per me e sento anche la responsabilità di essere capitano. Ho fatto tanti sacrifici nella mia vita per raggiungere questo premio che mi rende fiero. Sono napoletano e ho questa squadra nel cuore. Io penso che tutti insieme, squadra e tifosi, possiamo conquistare qualcosa di molto importante unendo le nostre forze".

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!