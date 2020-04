Insigne: "Abbiamo una gran voglia di tornare in campo"

"Abbiamo una gran voglia di tornare in campo, ma in questo momento dobbiamo rispettare le regole. Siamo in un periodo delicato e il nostro pensiero va innanzitutto ai medici e a tutti coloro che stanno facendo il possibile per farci uscire da questo tunnel. I nostri idoli sono loro perché stanno dando l’anima per sconfiggere il virus e farci vincere la battaglia più importante". Così Lorenzo Insigne ha parlato nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il campo ci manca tanto, però bisogna fare un sacrificio, restare a casa come stiamo facendo noi. Lo dico anche ai nostri tifosi, perché stiamo facendo progressi e non dobbiamo mollare così poi potremmo riabbracciarci e sarà tutto più bello di prima”, ha aggiunto il capitano azzurro.

Allenamenti a casa

“Stiamo seguendo le tabelle specifiche preparate dallo staff tecnico e da Gattuso. Lavoriamo intensamente perché vogliamo mantenere la forma giusta anche stando lontani dal campo. Con i compagni abbiamo creato un gruppo WhatsApp e siamo in contatto quotidianamente. Siamo compatti anche a distanza perché quando torneremo in campo dobbiamo riprendere con la striscia positiva con la quale abbiamo lasciato prima della sospensione".

Il rapporto con Gattuso

"Il mister dal primo giorno che è arrivato, come ho già detto, mi ha fatto subito sentire importante e questo per me è molto positivo. Ci sentiamo spesso anche in questo periodo, mi rende partecipe di tutto e abbiamo un bellissimo rapporto. Grazie al mister e al suo staff avevamo raggiunto una ottimo livello di forma sia mentale che fisico. Bisogna tenere questa condizione sempre perché stavamo viaggiando sulla strada giusta", ha concluso Insigne.