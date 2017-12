Napoli, Insigne è un problema: salterà anche la Fiorentina

Ci proverà fino alla fine Lorenzo Insigne, ma le possibilità di vederlo domani in campo contro la Fiorentina sono poche. Ancora ieri il calciatore azzurro, fermo dal match casalingo con la Juventus, accusava fastidi all'inguine. E lo staff medico non è ottimista.

L'esterno d'attacco di Frattamaggiore non si è allenato con la squadra, svolgendo lavoro differenziato e terapie per l’infiammazione al pube. Il suo percorso di recupero va avanti da una settimana, con una tabella differenziata di allenamenti. Senza scatti e senza pallone da sette giorni, è difficile - se anche le sue condizioni dovessero improvvisamente migliorare - Sarri possa decidere di impiegarlo.