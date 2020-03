Coronavirus, Insigne in campo per il Cotugno. De Luca: "Mi ha chiesto di dare il suo contributo"

Lorenzo Insigne scende idealmente in campo per l'ospedale Cotugno. Il capitano del Napoli, infatti, attraverso le sue pagine social ufficiali ha invitato tutti ad effettuare donazioni per il nosocomio napoletano, impegnato a far fronte all'emergenza Coronavirus.

Dell'impegno dell'attaccante azzurro e della Nazionale ne ha parlato anche il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ai microfoni di Radio Crc: "Ieri ho avuto modo di parlare con il capitano del Napoli Insigne, che ha chiesto dove potersi rivolgere per dare anche lui un suo contributo per i nostri ospedali. Lo ringrazio".