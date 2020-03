Coronavirus, l'appello di Insigne ai napoletani: "Uagliu' statv a cas!"

Lorenzo Insigne continua a mostrare grande sensibilità in questo momento difficile per Napoli, per la Campania e per l'Italia intera, dopo il bel gesto dei giorni scorsi per l'ospedale Cotugno.

Il capitano azzurro, attraverso i suoi profili social, ha infatti lanciato un appello ai napoletani e a tutti i suoi tifosi di osservare le norme anti-contagio per il Coronavirus.

"Uagliu' m'arraccumann, statv a cas! Così tutti insieme combattiamo il Coronavirus", dice l'attaccante della Nazionale nel video.