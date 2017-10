Lorenzo Insigne ha preso parte ieri alla seduta tecnico-tattica ed è stato convocato per il match al vertice contro l'Inter di questa sera allo stadio San Paolo.

L'attaccante del Napoli potrebbe scendere in campo contro i nerazzurri nella formazione titolare oppure entrare nella ripresa per la mezz'ora finale. In quest'ultimo caso al suo posto potrebbe giocare Ounas.