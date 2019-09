Insigne a muso duro con Marocchi dopo le critiche: "È un'offesa"

Stanno facendo discutere le dichiarazioni che ieri, al termine della sfortunata sconfitta 0-1 maturata dal Napoli in casa col Cagliari, ha rilasciato il capitano azzurro Lorenzo Insigne a Sky.

Insigne ha risposto a muso duro alla domanda di Giancarlo Marocchi, che accusava i ragazzi di Ancelotti di aver messo in campo "l'intensità di un'amichevole a Dimaro".

"È un'offesa sentire dire che non abbiamo messo intensità, diamo il massimo anche nelle amichevoli a Dimaro. E dobbiamo giudicare tutta la squadra e non solo un singolo calciatore", le parole di Insigne. Che ha anche specificato: "Una sconfitta così fa male, ora dobbiamo stare tranquilli. Vedere dove abbiamo sbagliato e cercare di non ripetere più gli errori. Serve restare sereni perché tra tre giorni si rigioca".