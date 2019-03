Per De Laurentiis è incedibile, ma su Insigne ci sono due big europee

Un solo gol dal 2 novembre a oggi: i numeri di Lorenzo Insigne sono chiari, non c'è bisogno di aggiungere altro per descrivere la crisi del neo capitano azzurro. Finora otto reti stagionali, sei gli assist vincenti. Numeri buoni, ma nel complesso si ha sempre la sensazione che il numero 24 azzurro potrebbe fare di più, sfruttando ad esempio le molte occasioni da gol che gli capitano tra i piedi. Ad analizzare la stagione di Insigne è la Gazzetta dello Sport, che ne parla anche in chiave mercato. "Nulla lascerebbe presagire una cessione", si legge. "Insigne ha un contratto fino al 2022 e per De Laurentiis è incedibile".



Eppure l'ingaggio di Mino Raiola come nuovo agente, sembrerebbe, per la Gazzetta, il preludio a un possibile trasferimento: "A Insigne sono interessate Manchester City e Psg. La valutazione del capitano è superiore ai 100 milioni di euro, anche se al momento il presidente non sembra intenzionato a cedere uno dei pezzi pregiati della squadra".