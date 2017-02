Insigne cambia casa, lascia Frattaminore: andrà a vivere a via Orazio

Insigne cambia residenza, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe in procinto di trasferirsi in un appartamento situato in via Orazio a Posillipo.

L'attaccante lascia dunque Frattaminore, sua città natale, per trasferirsi in uno dei quartieri più affascinanti di Napoli.

Tale decisione potrebbe essere un indizio dell'imminente firma del nuovo contratto per il calciatore in maglia azzurra, allontanando dunque ogni possibilità di trasferimento in altri club.