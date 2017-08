"Insigne sarebbe perfetto per il Barcellona"

Voleva essere un elogio, ma non è piaciuto a molti napoletani il commento di Massimo Ambrosini, voce tecnica di Sky Sport, nel post partita di Verona-Napoli sull'avvicinamento del Barcellona a Coutinho.

“Fossi un dirigente del Barcellona punterei su Insigne, altro che Coutinho. Insigne sarebbe prontissimo per misurarsi in una grande squadra come quella blaugrana, sia dal punto di vista tecnico che tattico”, è stato il commento dell'ex milanista, dopo l'ennesimo exploit in maglia azzurra dell'esterno offensivo del Napoli.