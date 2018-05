Insigne su Ancelotti: "De Laurentiis ha fatto un grande colpo di mercato"

Lorenzo Insigne all'arrivo a Coverciano si è espresso su cambio di guida tecnica al Napoli. L'esterno d'attacco azzurro non nasconde l'entusiasmo per l'approdo di Carletto Ancelotti al Napoli, come riporta Premium Sport: "Faccio un grosso in bocca al lupo ad Ancelotti e spero che ci darà una grossa mano per affrontare le gare importanti perché, come sanno tutti, lui è un grande allenatore. Non me l'aspettavo, ma sappiamo che il nostro presidente ha questi colpi. Sicuramente ha fatto un gran colpo di mercato perché Ancelotti è un grandissimo allenatore".

SARRI

"Mi dispiace per Sarri, gli dobbiamo dire solo grazie perché in questi tre anni ci ha dato tanto, ci ha insegnato tanto e se quest'anno siamo arrivati dove siamo è anche merito suo".