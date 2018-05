Insigne: "Contento per l'arrivo di Ancelotti. Ho sempre desiderato lavorare con lui"

"Ho appreso dalla stampa dell'ingaggio di Ancelotti. Il presidente ci ha sorpreso tutti. Pensavamo rimanesse Sarri ed invece è cambiato tutto in pochi giorni. Sono davvero felice dell'arrivo del mister. Ho sempre desiderato di lavorare con lui. Però voglio ringraziare Sarri e fargli i migliori auguri per il suo futuro. Se oggi alcuni calciatori del Napoli hanno richieste, il merito è suo. Sarei contento per lui se andasse al Chelsea. Lo merita". Così Lorenzo Insigne ha parlato dal ritiro della Nazionale ai microfoni di Rai Sport dell'avvicendamento sulla panchina del Napoli.

"Vedere Ancelotti sulla panchina del Napoli mi fa un certo effetto. Lui ha allenato grandi squadre e grandi campioni e c'è solo da imparare da lui. Ci insegnerà sicuramente tanto, ma dovremo essere anche noi calciatori a fare la differenza sul campo. Lui ci darà stimoli in più per vincere trofei e speriamo di riuscirci. Possibile addio di qualcuno? Dispiacerebbe se qualcuno dovesse cambiare aria. Il nostro lavoro è questo. Ancelotti conosce tanti grandi calciatori, però, ed eventualmente li rimpiazzeremo in maniera adeguata", ha aggiunto Insigne.

"Il Napoli ha bisogno di vincere. Quest'anno ci siamo andati vicini, ma sappiamo che abbiamo sbagliato qualcosa. Speriamo che Ancelotti ci darà una grande mano per festeggiare l'anno prossimo. Il mister ha chiamato Hamsik, così come ha fatto con me e altri compagni. Mi ha detto di stare tranquillo che l'anno prossimo possiamo fare grandi cose. Bisogna partire con la testa giusta. Sono fiero di aver ricevuto una chiamata da un allenatore del suo livello. Il futuro di Marek? Non so cosa si sono detti con Ancelotti. Se farà una scelta diversa, la rispetteremo. Non sarà facile per i tifosi rinunciare a lui, visto che è a Napoli da dieci anni", ha concluso l'attaccante azzurro.