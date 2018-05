Accordo Insigne-Adidas, De Laurentiis ringrazia: "Speriamo in collaborazione continuativa"

L'Adidas diventa il nuovo sponsor tecnico di Lorenzo Insigne. Si tratta del primo accordo siglato tra il Napoli ed uno sponsor tecnico che prevede la possibilità di utilizzare l’immagine di un giocatore azzurro.

"Siamo molto contenti di accogliere Insigne all’interno della famiglia adidas. Lorenzo rappresenta al meglio lo spirito e la passione del nostro brand ed è capace di esprimere sul campo - come pochi altri giocatori sanno fare - i valori legati alla creatività che da sempre ci contraddistinguono. La scelta di coinvolgerlo all’interno dei nostri progetti di crescita nell’ambito della categoria football mirano a posizionare adidas come punto di riferimento di tutti i ragazzi che vedono nel calcio un modo unico di esprimere se stessi", il commento di Irene Larcher, senior director brand activation Adidas.

"Ringrazio Adidas che con questo accordo ci accoglie nella sua grande famiglia. Spero che tra il Napoli e Adidas possa nascere una collaborazione continuativa anche con altri calciatori ed altre iniziative. Sono certo che i nostri tifosi in Italia e nel mondo guardano con interesse e soddisfazione a questa nuova amicizia ed alle attività di business che la stessa potrà generare", il pensiero di Aurelio De Laurentiis affidato al sito ufficiale del club azzurro.

"Sono molto contento che insieme e grazie al Napoli abbia potuto legarmi ancora più saldamente ad un brand così importante come adidas, con un accordo di sponsorizzazione tecnica. Le scarpe adidas sono per me preziose compagne di gioco. Ora potrò anche prestare la mia immagine al brand per campagne di marketing e comunicazione", le parole di Lorenzo Insigne che, grazie all’accordo firmato con il club partenopeo, indosserà le Adidas X17+ 360 SPEED, uno dei prodotti di punta del noto brand.