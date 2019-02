Inler, dedica da brividi all'ex compagno Marek Hamsik

Bellissime parole, quelle di Gokhan Inler per Marek Hamsik, trasferitosi dal Napoli al Dalian dopo una carriera praticamente tuta in azzurro.

L'ex centrocampista svizzero del Napoli - che stravede ancora per i colori azzurri - ha scritto allo slovacco attraverso la propria pagina ufficiale su Facebook.

Questa la dedica dello svizzero, attualmente (a 35 anni) in forza all'İstanbul Başakşehir: "Sei stato l’azzurro della maglia, la N nello stemma, il “giorno all’improvviso”. Icona e amico. Cresciuto e diventato capitano. Persona semplice, sempre. Come un “Forza Napoli Sempre”. In bocca al lupo Marek 💪🏽 #GrazieCap17ano #G88"