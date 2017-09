Tuttosport: "Inglese possibile pedina di scambio per arrivare a Berardi"

Roberto Inglese potrebbe rivelarsi una preziosa pedina si scambio per il Napoli nel mercato estivo 2018. A scrivelo è Tuttosport.

Secondo il quotidiano sportivo, infatti, l'attaccante prelevato dal Chievo, dove resterà in prestito fino a fine stagione, potrebbe essere utilizzato dal club partenopeo in un eventuale affare con il Sassuolo per portare Domenico Berardi in azzurro.