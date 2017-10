Inglese e il possibile passaggio al Napoli a gennaio: "Non ha senso pensarci ora"

Il Napoli? Non ci penso ora a queste cose. Ho avuto la forza e la costanza di stare sempre sul pezzo fin da quando si è aperto il mercato dal primo luglio. In questo momento devo badare solo al Chievo e a giocare ogni domenica per il bene della squadra. In futuro si vedrà se sarò adatto al Napoli, ma adesso non ha senso pensarci". Così Roberto Inglese, in conferenza stampa, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti su un suo possibile passaggio al Napoli già a gennaio.

L'attaccante del Chievo ha parlato anche dell'emozione della convocazione in Nazionale: "E' stato un onore entrare in un gruppo di grandi campioni".