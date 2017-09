Calciomercato, Inglese potrebbe sbarcare a Napoli a gennaio: c'è la clausola

Il Napoli ha ufficializzato ieri sera l'acquisto di Roberto Inglese (molto apprezzato da Giuntoli), l'attaccante del Chievo Verona, che resterà un anno in prestito in Veneto, prima di approdare in maglia azzurra.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi scrive però che esiste una clausola nel contratto siglato con il Chievo, che offre la possibilità agli azzurri di far arrivare Inglese al Napoli già a gennaio se ce ne fosse la necessità.