Infortunio Zielinski: fuori due settimane

Distorsione di primo grado alla caviglia destra. È questo il responso sull'infortunio che ha colpito ieri in allenamento Piotr Zielinski. Il centrocampista azzurro, con questa diagnosi, dovrebbe restare fuori al massimo per due settimane. Salterà sicuramente le amichevoli europee del Napoli ma dovrebbe essere a disposizione di mister Ancelotti per la prima di campionato.

In un primo momento si era paventata l'ipotesi di uno stop più lungo che poteva tenerlo lontano dal campo anche ad inizio campionato ma questa ipotesi sembra essere sfumata.