Zielinski, il problema non è di poco conto: rischia di saltare l'inizio di campionato

Si pensava a un infortunio di lieve entità per Piotr Zielinski, fermatosi nell'allenamento mattutino. Invece, a quanto pare, la sorte si accanisce con i giocatori del Napoli, in particolare con quelli di nazionalità polacca. Stando alle prime informazioni, Zielinski avrebbe riportato una forte distorsione all'articolazione della caviglia. Una brutta tegola per il centrocampista, che si stava inserendo negli schemi di Ancelotti.



Dovrebbe restare fuori almeno tre settimane. Zielinski non potrà dunque essere valutato nelle prestigiose amichevoli d'agosto e, cosa ben più grave, rischia di saltare anche le prime di campionato.