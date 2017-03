Tegola Napoli: Reina non si allena e va in clinica in Spagna

Brutte notizie per il Napoli arrivano dai nazionali. Pepe Reina, infatti, non si è allenato questa mattina con la Spagna per problemi fisici e si è recato presso la clinica Sanitas di Madrid per insieme accompagnato da un medico della 'seleccion' per accertamenti sulle sue condizioni fisiche.

Secondo l'agenzia di stampa spagnola EFE, gli esami dovrebbero stabilire se il portiere azzurro soffre di una lesione che potrebbe costringerlo a lasciare il ritiro della nazionale.

Fiato sospeso anche a Napoli, soprattutto in vista del doppio match contro la Juve dopo la sosta.