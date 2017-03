Pepe Reina lascia la Spagna e torna a Napoli

Pepe Reina ha lasciato il ritiro della nazionale spagnola per far rientro a Napoli a causa dei problemi al polpaccio emersi nella mattinata di ieri.

Le condizioni del portiere azzurro - si legge sul sito ufficiale della selezione iberica - non sono evolute come si sperava e per questo è stato deciso il ritorno in Italia. Al suo posto Kepa.

Ora per l'estremo difensore si dovrà tentare il recupero in vista dell'attesissima sfida di campionato contro la Juve, in programma domenica 2 aprile. La presenza in campo dell'ex Liverpool resta comunque in dubbio.