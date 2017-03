Verso Napoli-Juve: i bianconeri perdono Pjaca per un grave infortunio

Brutte notizie per la Juve arrivano dalle nazionali. I bianconeri, infatti, rischiano di perdere per tutto il resto della stagione Marco Pjaca.

Il calciatore, nel corso dell'amichevole tra Croazia ed Estonia, ha abbandonato il campo in barella, con le mani al volto. Per lui si teme un infortunio molto serio al ginocchio, come confermato anche dal ct Cacic.

Il fantasista croato, dunque, salterà sicuramente la doppia sfida del San Paolo contro il Napoli.