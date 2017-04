Per Reina soltanto palestra, con la Lazio salgono le quotazioni di Rafael

Cattive notizie per il Napoli sul fronte Pepe Reina. Il numero uno azzurro, come riportato dal Corriere dello Sport, ieri non ha lavorato col gruppo ma si è limitato a seguire un programma personalizzato nella palestra del centro sportivo di Castel Volturno. Il problema è sempre lo stesso, al polpaccio destro.

Le condizioni dell'estremo difensore spagnolo verranno valutate oggi prima della partenza per Roma, dove il Napoli affronterà la Lazio. In caso non dovesse farcela, Sarri dovrebbe puntare ancora una volta – come già successo la scorsa domenica al San Paolo contro la Juventus – su Rafael.