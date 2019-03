Ospina su Twitter: “Sto bene, grazie di cuore”

Arrivano ancora ottime notizie sulle condizioni di salute del portiere del Napoli, David Ospina. Dopo l'infortunio di ieri sera e la serie di accertamenti fatti la notte scorsa, l'estremo difensore azzurro ha rassicurato di persona tutti i tifosi partenopei. Lo ha fatto lui stesso con tweet sul suo profilo dopo quello postato dalla moglie oggi pomeriggio.

“Grazie dal profondo del mio cuore a tutti per le vostre preghiere e i vostri pensieri. Sto bene e mi sto riposando con la mia famiglia. Spero di tornare presto e più forte che mai”. Queste le parole di Ospina in inglese con una bella foto insieme ai suoi bambini e la fasciatura sulla testa ancora visibile.

🇬🇧 Thank you from the bottom of my heart to everyone for your prayers and your thoughts.

I am fine and recovering with my family.

I hope to be back soon and stronger than ever! pic.twitter.com/gssKzZ9jxD