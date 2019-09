Difesa decimata dopo il Brescia: con il Genk non ci sarà Maksimovic

La partita vinta dagli azzurri contro il Brescia ha portato con sé possibili problemi di formazione per le prossime sfide – prima fra tutte quella di mercoledì contro il Genk in Belgio per la Champions – degli uomini di Ancelotti.

Il club ha reso infatti noto che Nikola Maksimovic si è procurato una sospetta elongazione al bicipite femorale destro: domani il serbo sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti.

Anche Manolas, dopo il gol, è uscito lasciando al 20mo della ripresa il posto a Luperto. Per lui un lieve affaticamento muscolare.

Per la sfida di Champions sarà comunque di ritorno Kalidou Koulibaly, che invece in campionato dovrà scontare ancora un'altra giornata di squalifica.