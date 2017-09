Milik operato a Roma: tempi di recupero simili a quelli dello scorso anno

Arkadiusz Milik è stato operato questa mattina a Villa Stuart in Roma dal Professor Mariani.

Per l'attaccante del Napoli si è trattato di una lesione isolata ma complessa, ma l'intervento è perfettamente riuscito.

Il ginocchio destro del polacco - rende noto la Ssc Napoli - è stato rinforzato ed il giocatore tornerà in tempi simili a quelli dello scorso infortunio.

Infortunatosi, nell'occasione precedente, ad ottobre in Nazionale, Milik tornò a disposizione di Sarri a fine gennaio, per poi rientrare in campo in una gara ufficiale il mese dopo a Madrid contro il Real.